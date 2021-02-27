İnternet dolandırıcıları yakalandı

Ankara Emniyeti, cep telefonlarına gönderdikleri yazılımla hesapları ele geçirerek dolandırıcılık yapan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. 5 milyon liralık dolandırıcılık yapan zanlıların elde ettikleri parayı bankaya yatırırken halay çekip kutlama yaptıkları görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.

NTV 27.02.2021 - 13:34 | Son Güncelleme : 27.02.2021 - 13:44

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