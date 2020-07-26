İnternette izlediği gibi açmaya çalıştığı soda şişesi patladı

İnternetteki akımdan etkilenerek soda şişesini kaşıkla açmaya çalışan 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Annesi 2 kez ameliyat edilen Çınar'ın sağ göz merceğinin alındığını, görmesiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadığını söyledi.

NTV 26.07.2020 - 10:12 | Son Güncelleme : 26.07.2020 - 10:52

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