İnternetten fırın aldı, 'oyuncak fırın' geldi

İzmir'de internetten fırın satın alan 33 yaşındaki Selin Çamlıtepe’ye kargoyla oyuncak fırın ve oyuncak mutfak dolabı gönderildi. Üstelik genç kadın bu durumu ikinci kez yaşıyor. Daha önce internetten bot aldığını ve kutudan banyo terliği çıktığını anlatan Çamlıtepe ‘‘Çok bilinen bir siteden alışveriş yaptım. Sadece özür dilediler, artık telefonlarıma da çıkmıyorlar. Daha önce hiçbir şey yapmamıştım ama bu kez hakkımı arayıp dava açacağım’’ dedi.
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ntv.com.tr 09.03.2021 - 15:13| Son Güncelleme : 09.03.2021 - 15:36
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