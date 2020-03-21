İnternetten virüs testi

Coronavirüs vakaları arttıkça, basit şikayetleri olanlar da tedirginlikle hastanelere başvurabiliyor.. Sağlık Bakanlığı, bunun önüne geçmek için "Online koronavirüs kontrol uygulaması" başlattı. Sistem verilen cevaplara göre ya virüs riski olmadığını söylüyor ya da "Maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun" uyarısı yapılıyor.
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NTV 21.03.2020 - 09:24| Son Güncelleme : 21.03.2020 - 13:05
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