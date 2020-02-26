İntihara neden olmakla suçlanan eski sevgiliye beraat
Antalya'da yaşayan 19 yaşındaki Zehra Demir, iddiaya göre, kendisini yeniden birlikte olmaya zorlayan eski sevgilisinin tehditlerine dayanamayip yaşamina son verdi. Sanık hakkında "intihara yönlendirme suçundan" ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Karar duruşmasında mahkeme heyeti suç unsuru oluşmadığına hükmetti ve sanığın beraatine karar verdi.
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26.02.2020 - 19:00| Son Güncelleme : 26.02.2020 - 19:29
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