Irak Türkmen Cephesi Başkanı NTV'de

Kuzey Irak'ta Kerkük'te gergin bir bekleyiş var. 2017’deki bağımsızlık referandumu sonrası güvenliği merkezi yönetime devreden peşmergenin yeniden statüsü "Tartışmalı" Kerkük'e dönme ihtimali bölgeyi tedirgin ediyor. Türkmenler gelişmelerden rahatsız. Deniz Kilislioğlu bölgedeki son durumu Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile konuştu.

Haberler - NTV 26.11.2021 - 14:22 | Son Güncelleme : 26.11.2021 - 14:29

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