İran, gece yarısı ABD üslerini vurdu, NTV özel yayınla duyurdu
ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği saldırıda İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanmıştı. İran, gece yarısı ABD üslerini vurdu. NTV özel yayınla duyurdu. Uzman konuklar, olay yerinden canlı yayınlarla haberin nabzı yine NTV'de attı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.