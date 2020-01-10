İran, gece yarısı ABD üslerini vurdu, NTV özel yayınla duyurdu

ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği saldırıda İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanmıştı. İran, gece yarısı ABD üslerini vurdu. NTV özel yayınla duyurdu. Uzman konuklar, olay yerinden canlı yayınlarla haberin nabzı yine NTV'de attı.

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