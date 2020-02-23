İran'daki deprem Van Başkale'yi vurdu

İran'ın Türkiye sınırındaki Khoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Van'da yıkıma neden oldu. Başkale ilçesine bağlı dört mahallede bazı kerpiç evler yıkıldı. Son bilgilere göre ise 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Depremi Gelenbe köyünde yaşayan Ferhat Tulan NTV ekranında yaşadıklarını anlattı.

NTV Haber 23.02.2020 - 11:10 | Son Güncelleme : 23.02.2020 - 11:17

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