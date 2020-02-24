İran'daki deprem Van'da kerpiç evleri yıktı: Uzmanlar uyardı

İran'daki 5,9'luk deprem, Van'ın Başkale ilçesinde yıkıma neden oldu. Özellikle kerpiç yapılar, yerle bir oldu. 9 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlara göre, facianın nedeni, binaların kerpiçten olması değil, "usulüne uygun" inşaa edilmemesi. İşte ayrıntılar... (Haber: Nizamettin Kaplan/ Korhan Varol Kamera: Seyfetttin Ay/Cumhur Çatkaya, NTV Haber)
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24.02.2020 - 15:36| Son Güncelleme : 24.02.2020 - 15:57
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