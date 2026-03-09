İran'dan ateşlenen füzenin parçaları Gaziantep'e düştü. Görgü tanıkları o anları anlattı

ABD-İsrail'in İrana karşı başlattığı savaş karşılıklı saldırılarla devam ederken, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine Güneyşehir Mahallesi'ne havada imha edildiği değerlendirilen füze parçaları düştü. Füze parçaları inşaat alanındaki boş araziye düşerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri gelerek bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Düşen füze parçalarının üzerini branda ile örten ekipler incelemelerine devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaş, herhangi büyük bir patlama olmadığını, sadece düşme sesini duyduklarını belirterek jandarmanın kısa sürede olay yerine geldiğini söyledi.