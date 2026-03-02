İran'ın Ankara Büyükelçisi NTV'ye konuştu. "İsrail tüm bölge için tehdit"

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullah Zadeh NTV canlı yayınında savaşın gidişatını değerlendirdi. Zadeh, ABD ve İsrail'in daha önce haziran ayında olduğu gibi yine diplomasiyle çözüm aranırken, diplomasi masasına saldırdıklarını söyledi. İsrail'in bölge için büyük planları olduğunu ve ABD'yi de içine çektikleri bu durumla hedefledikleri tek ülkenin İran olmadığını kaydeden Büyükelçi, "Tüm bölgenin jeopolitik çehresini değiştirmeye karar vermiş durumdalar. İran'ı zayıflatmaya karar verdiler ve sonra sıra diğer ülkelere gelecek" dedi. Büyükelçi Zadeh, Körfez bölgesindeki kardeş ülkelerle bir sorunlarının olmadığını sadece ABB üslerini hedef aldıklarını kaydetti.