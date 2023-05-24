İranlı şarkıcı sahte pasaportla yakalandı

İran uyruklu şarkıcı Sıamak Shabdel Borhan, eşi Sahar Heıdrızad Ghezeljeh ile birlikte sahte pasaportla İstanbul Havalimanı'ndan Almanya'ya gitmeye çalışırken yakalandı. Polis tarafından İran uçağından indirilen çift, gözaltına alındı. İran uyruklu Borhan, ilk ifadesinde Almanya'ya daha çok para kazanmak için gitmek istediğini söyledi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.