İş makinesine bağlanan çelik halat ile yerle bir oldu: 10 katlı bina böyle yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Birçok noktada olduğu gibi İskenderun ilçesinde de hasarlı evlerin yıkımına ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor. Karayılan Mahallesi'nde 10 katlı binanın yıkımı 2 iş makinesine bağlanan çelik halatla yapıldı. Kolon ve kirişlerine hasar verilen bina, iş makinelerinin uyguladığı kuvvetle yıkıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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