İş merkezi girişine el bombası. Polis alarma geçti

Olay, sabaha karşı saat 04:00 sıralarında Bakırköy Fişekhane Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet kaskı takarak yüzlerini gizleyen iki kişi motosikletle iş merkezinin önüne geldi. Şüpheliler, yanlarında getirdikleri el bombasını iş merkezinin giriş kapısına bantla sabitledi.

FOTOĞRAF ÇEKİP KAYDA ALDILAR

Saldırganlar sadece bombayı bırakmakla kalmayarak, kapıya bir de yazılı not astı. Görgü tanıkları ve güvenlik kameralarına yansıyan detaylara göre şahıslar, bombayı ve notu yerleştirdikten sonra cep telefonlarıyla olay yerinin fotoğrafını çekerek kayda aldı. Şüpheliler daha sonra motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı.

VATANDAŞLARIN İHBARI FACİAYI ÖNLEDİ

Sabahın erken saatlerinde iş merkezine gelen çalışanlar ve vatandaşlar, kapıda asılı duran bombayı fark edince büyük panik yaşadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Fişekhane Caddesi’ni araç ve yaya trafiğine kapatarak geniş bir güvenlik önlemi aldı. Olay yerine çağrılan Bomba İmha Uzmanları, özel kıyafetlerini giyerek bombaya müdahale etti. Kapıya bantlanan el bombası, kontrollü bir şekilde imha edildi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, iş merkezinin güvenlik kameralarını incelemeye alarak kasklı şahısların kaçış güzergahını belirlemek için çalışma başlattı. Kapıya bırakılan notun içeriği hakkında da çalışma yapan ekipler olayın alacak verecek meselesi yüzünden yaşanmış olma ihtimali üzerinde duruyor.