Adıyamanlı depremzededen hırsızlara not: Çalacak bir şey kalmadı

Adıyaman'da ağır hasarlı bir bina, hırsızların talanına uğradı. Binadaki esnaftan biri, iş yerini defalarca soyan hırsızlardan bıkınca, onlara uyarı notu bıraktı. "İçerde çalınacak bir şey kalmadı, boşuna içeri girme" yazdığı notta hırsızları binanın ağır hasarlı olmasına karşı da uyardı.

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