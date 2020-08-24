İş yerinde ekmek bıçaklı dehşet

10 gün sonra bebeklerini kucağa almaya hazırlanan çift kabusu yaşadı. Osmaniye Düziçi’nde eli bıçaklı adam, biri hamile, 3 kadını rehin aldı. Hamile eşine yardıma koşan kocayı da bıçakladı. Polis tarafından gözaltına alınan saldırgan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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NTV 24.08.2020 - 09:49| Son Güncelleme : 24.08.2020 - 10:06
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