İş yerinde yakaladığı hırsız köylüsü çıktı

Bursa’da bir hırsız soyduğu pastaneden kaçacağı sırada dükkan sahibi tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızın köylüsü olduğunu görünce çok şaşırdığını anlatan pastane sahibi ‘‘Karşı köylüm. Babasını, akrabalarını tanıyorum. Tanıdık çıkmasına çok üzüldüm. Yarım saat sonra gelip özür diledi’’ dedi.
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