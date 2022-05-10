İş yerini soyamayınca araçtaki malzemeleri çaldılar
İstanbul, Maltepe’de bulunan nalburiye ürünlerinin satıldığı iş yerinin önüne çektikleri ticari araçlarıyla hırsızlık yapmaya çalışan şahıslar kapıyı açmayınca iş yerinin aracında bulunan ürünleri çaldı. İş yeri çalışanın soyguncuları görmesi üzerine hırsızlar olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri hırsızları bulmak için çalışma başlattı. Minibüsle gelen hırsızların iş yerine girmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasında görüntülendi
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