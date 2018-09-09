İşadamı Halil İbrahim Ünver'e veda

Kadıköy Bostancı açıklarında düşen helikopterden yaralı kurtulan ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren OTOKAR Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver son yolculuğuna uğurlandı. Ünver için Levent Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Rahmi Koç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Futbol Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve çok sayıda işadamı katıldı. Cenaze töreninde gazetecilere açıklama yapan Ünver'in kardeşi İsmet Ünver, kaza sebebine ilişkin bilgileri henüz almadığını belirterek cenazeye katılanlara teşekkür etti. NTV ekibinden Can Ertuna, cenaze töreninden ayrıntıları aktardı.