İşçi anne ile memur annenin süt izni süresi eşitlenecek
Süt izni uygulamasında memur ve işçi arasındaki süre farkı ortadan kaldırılacak. Hükümet işçi ve memur ebeveynlere verrilen haklarda eşitsizliği gidermek için yeni bir düzenleme hazırlığında. Muhabir Sibel Can'ın haberi.
