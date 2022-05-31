İşçi tavandan düğün salonuna düştü

Gaziantep’te havalandırma boşluğunda çalışan bir işçi, bastığı zeminin çökmesi üzerine düğün salonuna düştü. Bir süre tavandaki demirlere tutunan işçi daha sonra davetlilerin çığlıkları arasında kendini zemine bıraktı. Kimsenin yaralanmadığı olay anını davetlilerden biri cep telefonuyla kaydetti.
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Anadolu Ajansı 31.05.2022 - 09:43| Son Güncelleme : 31.05.2022 - 10:25
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