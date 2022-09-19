İşçilerin taşları yukarı çıkarmak için akıl almaz yöntemi

İstanbul Kağıthane’de bir caminin minaresini yenileyen işçiler yürekleri ağza getirdi. Taşları yukarı çekmek için kendilerini ağırlık olarak kullanan işçiler, ipe tutunarak tek tek aşağı atladı. İşçiler, canlarını hiçe saydıkları bu yöntemle minarenin tepesine defalarca taş çıkardılar.

Haberler - İHA 19.09.2022 - 12:39 | Son Güncelleme : 19.09.2022 - 12:56

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