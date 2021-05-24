İşçilerin üstüne içecek kolisi yağdı

Depoya içecek kolilerini taşıyan işçilerin üstüne şişe yağdı. Üst kattaki işçilerden biri, yük asansöründeki kolilerden birini alınca denge bozuldu ve kutularca içecek aşağıdaki üç işçinin üzerine düştü. İşçiler kaçmayı başarırken şişeler yer düştüğü gibi patladı.
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NTV 24.05.2021 - 09:54| Son Güncelleme : 24.05.2021 - 10:08
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