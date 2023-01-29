İşe alınmayınca masalara tükürdü

Adana'da başvurduğu helvacı tarafından işe alınmayan bir kadın, tek tek masalara tükürdü. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince çok şaşırdığını anlatan iş yeri sahibi Alican Hamle, ''Görüntüleri 2,3 kez izledim, inanamadım. Çok sinirlenmiş olacak ki böyle birşey yapmış. Bu durumu yaşadığım için çok üzgünüm'' dedi.

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