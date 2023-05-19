İşgalden kurtuluşa giden yol

Mustafa Kemal Atatürk, Suri̇ye cephesi̇ sonrası geldi̇ği̇nde İstanbul i̇şgal altındaydı. Tari̇h 13 kasım 1918'di̇. Burada 6 ay boyunca kurtuluşun çareleri̇ni̇ arayacak, Cumhuri̇yet'e gi̇den yolun planlarını yapacaktı. İstanbul günleri̇ni̇n büyük bölümünü Şi̇şli̇'deki̇ bi̇r evde geçi̇rdi̇. Mi̇lli̇ mücadeleni̇n temelleri̇ i̇şte o evde atıldı. Osman Terkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya gi̇tmeden önce son 5 ayını geçi̇rdi̇ği̇ o eve gi̇tti̇. Günümüzde "Atatürk Müzesi̇" olarak hi̇zmet veren evde Statürk'ün ki̇şi̇sel eşyalarından tari̇hi̇ belgelere 179 parça eser ve eşya sergileniyor.
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