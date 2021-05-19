İşgalden kurtuluşa giden yol

Mustafa Kemal Atatürk, Suriye cephesi sonrası geldiği İstanbul işgal altındaydı.Tarih, 13 Kasım 1918’di. Burada 6 ay boyunca kurtuluşun çarelerini arayacak, Cumhuriyet’e gidne yolun planlarını yapacaktı. İstanbul günlerinin büyük bölümünü Şişli’deki bir evde geçirdi. Milli mücadelenin temelleri işte o evde atıldı. NTV ekibinden Osman Terkan, Atatürk’ün Anadolu’ya gitmeden önce son 5 ayını geçirdiği o eve; Atatürk Müzesi’ne gitti. (Kamera:Ahmet Uçar)
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NTV 19.05.2021 - 09:51| Son Güncelleme : 19.05.2021 - 10:59
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