İsias Oteli'nde ölen 26 çocuğun ailesi adalet arayışında
Depremin yürek yakan ve acıtan hikayeleri ve bu hikayelerden çıkarılması gereken dersler var. Adıyaman'da yıkılan İsias otelinde yaşamını yitiren KKTC voleybol takımı kafilesi de o hikayelerden biri. Kafilede yaşları 12 ila 14 arasında değişen 24 voleybolcu, 2’si de kafilede görevli toplam 26 çocuk vardı. Otel enkazından sağ kurtulan çocuk olmadı. 26 çocuğun anne-babası acılarını bir kenara koydu, adalet arayışına başladı. (Lefkoşa temsilcisi Selim Sayarı'nın özel haberi)
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