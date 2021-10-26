İşinden istifa etti, bisikletiyle dünya turuna çıktı
Fransız mühendis Kino Yves işinden istifa ettikten sonra bisikletiyle dünya turuna çıktı. Elektrikli yatay bisikletiyle dünyayı gezen Yves, önce Türkiye’yi dolaşacak ardından Orta Doğu ve Afrika’yı gezecek. Yves, Türkiye'de 3 ay kalmayı planlıyor.
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