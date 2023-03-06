İskenderun'da deniz yükseldi, sahil yolu su altında kaldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 28 gün geçti. Deprem bölgesindeki sismik hareketlilik de devam ediyor. Bölge dün akşam İskenderun Körfezi'ndeki 4,5 büyüklüğündeki depremle, bu sabah da Bingöl merkezli 4,2'lik depremle sarsıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde de lodos nedeniyle deniz suyu yükseldi ve sahil şeridi suyla doldu. Bölgedeki son durumu NTV ekibinden Korhan Varol aktardı.
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