İskenderun’da taş ocağında dinamit patlatılmasına depremzede tepkisi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir maden ocağında dinamit patlatılmasına depremzedeler, korktuklarını belirterek tepki gösterdi. Maden şirketinin yetkilileri de malzeme talep edildiği için patlatma yapmak zorunda kaldıklarını belirterek ilçe halkından özür diledi.
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