Ispanak nasıl yıkanmalı? (Ispanak temizlemenin püf noktaları)

İstanbul'da 108 kişinin zehirlendiği ‘ıspanak’ vakasının arkasından 'yabancı zehirli otlar' çıktı. Yapılan tetkiklerde hastaların ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler sebebiyle gıda zehirlenmesi geçirdikleri tespit edildi. Peki vatandaş ne yapacak? Ispanağa benzemeyen, şüphe edilen her yaprak tek tek ayrılmalı. Tarım ilaçlarını temizlemek için bol su ile yıkamak yetmiyor. İşte uzmanlardan dikkat edilmesi gereken uyarılar... (Haber: Onur Aksoy Kamera: Hasan Kayıkçı, Star Haber)