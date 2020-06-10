Isparta'da film gibi kaçış böyle kaydedildi

Isparta'da yol kontrolü yapan polis, bir kadının kullandığı aracı durdurmak istedi. Fakat gaza basan kadın kaçtı, polis de peşine takıldı. Birkaç kilometre sonra yakalanan kadın şoförün yanında; korkudan ağlayan küçük kızı da vardı. İşte o anlar...

NTV 10.06.2020 - 09:53 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 10:31

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER