İsrail Cumhurbaşkanı'nın uçağında dikkat çeken ayrıntılar
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Herzog Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde bir araya geldi. İsrail Cumhurbaşkanı'nı, havalimanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer karşılarken, Herzog’un uçağındaki farklı dillerde yazan 'barış' ifadeleri dikkat çekti.
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