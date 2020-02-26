İstanbul Adliyesi'ne sokulmak istenen suç aletleri sergilendi

İstanbul Adalet Sarayı'nda üst araması sırasında ele geçirilen delici ve kesici aleletler basına gösteriliyor. Malzemeler düşündürücü olduğu kadar da korkutucu. NTV ekibinden Osman Terkan o sergide, ayrıntıları aktardı.

26.02.2020 - 10:22 | Son Güncelleme : 26.02.2020 - 10:42

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