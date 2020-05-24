İstanbul arife gününde sessiz kaldı

Bayrama corona virüs önlemleri ile girdik. 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü sona erdi. Kısıtlama nedeniyle İstanbul'da tarihi bir gün daha kayda geçti. İstanbul ilk kez bir arife gününde böylesine sessizdi. Şehirdeki tek hareketlilikse emniyet güçlerinin denetimleriydi.

NTV 24.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 24.05.2020 - 09:28

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