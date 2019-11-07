İstanbul Avcılar'da okul bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi (Kaza anı kamerada)

İstanbul Avcılar'da bulunan bir ilkokulun bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi. Hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Eylül tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. O anlar kameraya böyle yansıdı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

DİĞER VİDEOLAR