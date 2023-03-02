İstanbul barajlarında doluluk oranı kritik seviyede

Türkiye genelinde son 22 yılın en kurak Ocak ayı yaşandı. Yağışlar mevsim ortalamasının yarısını bile bulmadı. 31 il için olağanüstü kuraklık tanımı yapılıyor. İstanbul'a su sağlayan barajlarda da doluluk oranı kritik seviyede... Suların çekilmesiyle Alibeyköy Barajı'nda bir otomobil ortaya çıktı. (Haber:Ahmet Örsoğlu Kamera:Cüneyt Ali Horozal)

TÜRKİYE HABERLERİ