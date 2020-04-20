İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı

Türkiye'nin en büyük sağlık merkezlerinden biri olarak inşa edilen İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açıldı. Açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yoluyla yaptı. Salgın nedeniyle Avrupa'nın yaşadığı sorunlara dikkat çeken Erdoğan, "Türkiye yoğun bakım yatak sayısındaki üstünlüğü ile bu sürece gerçekten oldukça avantajlı girmiştir" dedi.

NTV 20.04.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 20.04.2020 - 15:08

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