İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü

İstanbul Boğazında makine arızası yaşayan 90 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi kıyıya doğru sürüklendi. Boğaza demir atan gemiye kurtarma römorkörleri müdahale etti. Son durumu olay yerindeki NTV muhabiri Korhan Varol aktardı.
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NTV 01.04.2021 - 12:53| Son Güncelleme : 01.04.2021 - 13:14
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