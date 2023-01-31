İstanbul Boğazı'nda görme engelli çift denize düştü
İstanbul Emirgan Sahili'nde görme engelli bir çift, merdiven boşluğunu fark etmeyerek denize düştü. Çığlıkları duyan vatandaşlar, hemen yardıma koştu. Sırılsıklam halde bankta oturtularak sakinleştirilmeye çalışılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.