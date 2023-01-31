İstanbul Boğazı'nda görme engelli çift denize düştü

İstanbul Emirgan Sahili'nde görme engelli bir çift, merdiven boşluğunu fark etmeyerek denize düştü. Çığlıkları duyan vatandaşlar, hemen yardıma koştu. Sırılsıklam halde bankta oturtularak sakinleştirilmeye çalışılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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