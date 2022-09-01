İstanbul Boğazı'nda yük gemisinin sürüklendiği anlar kamerada
Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yapan tahıl yüklü kargo gemisi Bebek'te karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkları olay yerine sevk edilirken, Boğaz trafiği askıya alındı. 173 metre boyundaki "Lady Zehma" adlı kargo gemisinin kıyıya doğru sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
DHA 01.09.2022 - 23:49| Son Güncelleme : 01.09.2022 - 23:53
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.