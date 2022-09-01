İstanbul Boğazı'nda yük gemisinin sürüklendiği anlar kamerada

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yapan tahıl yüklü kargo gemisi Bebek'te karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkları olay yerine sevk edilirken, Boğaz trafiği askıya alındı. 173 metre boyundaki "Lady Zehma" adlı kargo gemisinin kıyıya doğru sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haberler - DHA 01.09.2022 - 23:49 | Son Güncelleme : 01.09.2022 - 23:53

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