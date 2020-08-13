İstanbul Boğazı'ndaki fıstık ağacını böyle kestiler

İstanbul, Üsküdar'da bir evin bahçesinde bulunan fıstık ağacının kesilmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı. Üsküdar Belediyesi ekipleri düzenledikleri tutanağı, ceza yetkisinin bulunduğu İl Orman İşletme Müdürlüğü'ne gönderdi. Belediye yetkilileri, " İbretlik bir ceza için kurumla irtibat halindeyiz" dediler.

DHA 13.08.2020 - 14:32 | Son Güncelleme : 13.08.2020 - 14:48

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