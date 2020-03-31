İstanbul çıkışında denetim kuyruğu

İstanbul'un giriş çıkış noktalarında polis kontrol noktaları oluşturuldu. Yolcuların ateşleri ölçülüyor, seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor. Dün saat 17.00 itibarıyla İstanbul'dan Bursa, Balıkesir, Yalova deniz otobüsü ve feribot seferleri de durduruldu.
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NTV 31.03.2020 - 10:25| Son Güncelleme : 31.03.2020 - 11:04
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