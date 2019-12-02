İstanbul D-100'de hafriyat kamyonu makas attı

İstanbul'da E-5 Maltepe kara yolu Kadıköy istikametine doğru seyreden ön ve arka plakaları bulunmayan hafriyat kamyonu, sinyal vermeden araçlar arasından bir süre "makas" atarak ilerledi. Daha sonra şerit değişimlerini sinyal vererek sürdüren kamyon, takip mesafesine de dikkat etmedi. Kamyon, Ünalan sapağında E-5 kara yolundan ayrıldı.
Öte yandan kamyonun tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla kaydedildi.
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