İstanbul depreme hazır mı? Bakan Kurum NTV'de anlattı
Bugün 17 Ağustos depreminin yıldönümü. NTV muhabiri Yağız Şenkal Büyük Marmara depreminin 21'inci yılında, depremin etkilerini ve sonrasında yapılan çalışmaları Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum'a sordu. İşte Bakan Kurum'un çalışmalara ilişkin verdiği cevaplar;
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NTV Haber 17.08.2020 - 14:41| Son Güncelleme : 17.08.2020 - 14:54
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