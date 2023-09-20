İstanbul depreme ne kadar hazır? Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu NTV'de yanıtladı
Siyasetin en önemli başlıklarından biri Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler. Gözler büyükşehirlerde ve İstanbul'da. En önemli başlık deprem ve kentsel dönüşüm olacak. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul için hayati olan bu iki başlığı NTV yayınında değerlendirdi.
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