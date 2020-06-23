İstanbul Esenyurt'ta bodrum katları su bastı: 11 kişi dakikalarla kurtuldu
İstanbul'da öğle saatleri için meteorolojinin sarı kod uyarısı vardı ancak bu kadarını beklemiyorduk. Önce gökyüzü karardı, sağanak bastırdı. Ardından dolu, sonra da hortum haberi geldi. Sağanak en çok da Esenyurt'u vurdu. İlçenin Pınar Mahallesi'nde 30'a yakın binanın bodrum katlarını su bastı. Ciddi bir maddi hasar var. NTV ekibinden Baran Bila son durumu aktardı.
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23.06.2020 - 17:02| Son Güncelleme : 23.06.2020 - 17:18
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