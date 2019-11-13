İstanbul Esenyurt'ta işten çıkarılan kadın darp edildi
İstanbul Esenyurt'ta işine tazminatsız son verildiğini iddia eden kadın işçi, eski iş yerinin önünde eylem yapmak istedi. Patron eylem yapılan bölgeye gelince tartışma çıktı. Gerilim bir anda taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kadın işçi başından yaralandı. Başından yaralanan işçi Reyhan Kara da, eski patronu da darp raporu aldı. Biribirlerinden şikayetçi oldular. Sivil toplum kuruluşları hukuki süreci takip edeceklerini açıkladı.
13.11.2019 - 13:29| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 13:31
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