İstanbul Filarmoni Derneği’nde taciz iddiası

İstanbul Filarmoni Derneği’nde taciz yaşandığı iddiası yargıya taşındı. Dernek çalışanı 24 yaşındaki Dilacan Ö., derneğin yönetim kurulu başkanı Atilla Tuna tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

NTV 27.09.2021 - 15:21 | Son Güncelleme : 27.09.2021 - 15:28

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