İstanbul güne kar ve dolu ile uyandı

İstanbul'da sabah karşı kar ve dolu yağdı. Kısa sürede etkili olan kar yağışı sokakları bembeyaz yaptı. İşe ve okula gitmek için evden çıkanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Sürücüler de buzlanan yollarda zor anlar yaşadı, kaza yapanlar bile oldu.

ntv.com.tr 24.03.2021 - 10:49 | Son Güncelleme : 24.03.2021 - 11:10

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